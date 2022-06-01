Bedrijvenoverzicht
Integrate
Werk je hier? Claim je bedrijf

Integrate Salarissen

Het salarisbereik van Integrate varieert van $3,906 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $80,400 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Integrate. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $13.9K
Productmanager
$3.9K
Projectmanager
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Integrate je Projectmanager at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $80,400. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Integrate je $13,900.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Integrate

Gerelateerde bedrijven

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen