Integral Ad Science
Integral Ad Science Salarissen

Het salarisbereik van Integral Ad Science varieert van $105,525 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $320,390 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Integral Ad Science. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $175K

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $165K
Informatietechnoloog (IT)
$320K

Verkoop
$106K
Software Engineering Manager
$269K
Solution Architect
$159K
Technisch Programma Manager
$131K
UX Onderzoeker
$109K
Veelgestelde vragen

Overige bronnen