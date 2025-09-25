Bedrijvengids
Intapp Product Design Manager Salarissen

De gemiddelde Product Design Manager totale vergoeding in United States bij Intapp varieert van $76.8K tot $110K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intapp's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$88K - $103K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$76.8K$88K$103K$110K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Intapp zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Design Manager bij Intapp in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $109,512. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intapp voor de Product Design Manager functie in United States is $76,752.

