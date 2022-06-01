Intapp Salarissen

Het salarisbereik van Intapp varieert van $72,507 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $233,825 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intapp . Laatst bijgewerkt: 8/10/2025