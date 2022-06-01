Bedrijvenoverzicht
Intapp
Intapp Salarissen

Het salarisbereik van Intapp varieert van $72,507 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $233,825 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intapp. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Product Designer
Median $108K
Productmanager
Median $144K
Accountant
$72.5K

Informatietechnoloog (IT)
$234K
Marketing
$102K
Product Design Manager
$95.5K
Projectmanager
$164K
Verkoop
$120K
Software Engineer
$119K
Software Engineering Manager
$129K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Intapp zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Intapp is Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $233,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Intapp is $119,799.

Overige bronnen