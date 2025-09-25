Bedrijvengids
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Business Analist Salarissen

Het mediane Business Analist vergoedinspakket in Canada bij Intact Financial Corporation bedraagt in totaal CA$82.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intact Financial Corporation's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$82.7K
Niveau
L2
Basissalaris
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6.8K
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Intact Financial Corporation?

CA$225K

Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Business Analist en Intact Financial Corporation in Canada está en una compensación total anual de CA$133,718. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Business Analist in Canada es CA$82,454.

Andere Bronnen