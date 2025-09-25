Bedrijvengids
Instacart
Instacart Total Rewards Salarissen

De gemiddelde Total Rewards totale vergoeding in Canada bij Instacart varieert van CA$231K tot CA$329K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Instacart's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$262K - CA$298K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

CA$226K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

50%

JR 1

50%

JR 2

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (50.00% jaarlijks)

  • 50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Total Rewards bij Instacart in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$328,842. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Instacart voor de Total Rewards functie in Canada is CA$231,304.

