Instacart
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Instacart Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Instacart varieert van $222K per year voor L3 tot $728K per year voor L8. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $350K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Instacart's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
Engineer(Instapniveau)
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
Engineer 2
$277K
$178K
$99K
$0
L5
Senior Engineer
$343K
$213K
$130K
$0
L6
Senior Engineer 2
$432K
$246K
$185K
$1.1K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

50%

JR 1

50%

JR 2

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (50.00% jaarlijks)

  • 50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)



Inbegrepen Functies

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Instacart in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $728,333. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Instacart voor de Software Engineer functie in United States is $340,000.

Andere Bronnen