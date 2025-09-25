Bedrijvengids
Instacart
Instacart Customer Success Salarissen

De gemiddelde Customer Success totale vergoeding in Canada bij Instacart varieert van CA$115K tot CA$164K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Instacart's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$131K - CA$155K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

50%

JR 1

50%

JR 2

Aandelentype
RSU

Bij Instacart zijn RSUs onderworpen aan een 2-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (50.00% jaarlijks)

  • 50% vest in het 2nd-JR (12.50% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Customer Success at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$163,549. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Customer Success role in Canada is CA$115,196.

