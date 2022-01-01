Inovalon Salarissen

Inovalon's salaris varieert van $43,675 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect in India aan de onderkant tot $276,375 voor een Management Consultant in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Inovalon . Laatst bijgewerkt: 9/15/2025