Bedrijvengids
Inovalon
Inovalon Salarissen

Inovalon's salaris varieert van $43,675 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect in India aan de onderkant tot $276,375 voor een Management Consultant in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Inovalon. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $100K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $132K
Data Analist
Median $100K

Business Analist
Median $96K
Business Development
$110K
Customer Service
$55.3K
Human Resources
$190K
Management Consultant
$276K
Project Manager
$146K
Sales
$49.8K
Software Engineering Manager
$246K
Solution Architect
$43.7K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Inovalon is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $276,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Inovalon is $105,223.

