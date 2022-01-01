Bedrijvengids
Innovaccer
Innovaccer Salarissen

Innovaccer's salaris varieert van $9,325 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in India aan de onderkant tot $260,100 voor een Product Design Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Innovaccer. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend Software Engineer

Data Scientist
Median $17.5K
Product Manager
Median $55.8K

Software Engineering Manager
Median $67.7K
Data Analist
Median $9.3K
Product Designer
Median $21.6K
Data Science Manager
$70.8K
Informatietechnoloog (IT)
$77.7K
Management Consultant
$16.5K
Marketing Operations
$11.8K
Product Design Manager
$260K
Sales
$11.8K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Innovaccer is Product Design Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $260,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Innovaccer is $21,561.

