Innotech Salarissen

Innotech's salaris varieert van $11,973 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $122,400 voor een Chemisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Innotech. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $51K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Data Analist
Median $39.8K
Business Analist
Median $46K

Solution Architect
Median $68K

Data Architect

Technisch Programma Manager
Median $78.9K
Administratief Assistent
$22.7K
Chemisch Ingenieur
$122K
Data Scientist
Median $31.3K
Informatietechnoloog (IT)
$12K
Investment Banker
$41.8K
Legal
$63.2K
Product Designer
$38.8K
Product Manager
$60.2K
Project Manager
$91.4K
Recruiter
$58.5K
Software Engineering Manager
$66K
Venture Capitalist
$41.9K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Innotech is Chemisch Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $122,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Innotech is $50,958.

