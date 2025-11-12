Bedrijvengids
InMobi Data Architect Salarissen

De gemiddelde Data Architect totale vergoeding in India bij InMobi varieert van ₹3.57M tot ₹4.89M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor InMobi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij InMobi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (1.19% per periode)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Architect bij InMobi in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹12,983,232. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij InMobi voor de Data Architect functie in India is ₹5,477,583.

Andere Bronnen