InMobi
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

InMobi Full-Stack Software Engineer Salarissen

Full-Stack Software Engineer vergoeding in India bij InMobi bedraagt ₹7.52M per year voor SDE IV. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹6.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor InMobi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
SDE I
(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij InMobi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (1.19% per periode)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij InMobi in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹10,501,033. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij InMobi voor de Full-Stack Software Engineer functie in India is ₹6,758,620.

Andere Bronnen