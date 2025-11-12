Backend Software Engineer vergoeding in India bij InMobi varieert van ₹2.45M per year voor SDE I tot ₹5.6M per year voor SDE III. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹3.01M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor InMobi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij InMobi zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (1.19% per periode)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)