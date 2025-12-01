Bedrijvengids
Inmar
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Science Manager

  • Alle Data Science Manager Salarissen

Inmar Data Science Manager Salarissen

De gemiddelde Data Science Manager totale vergoeding in United States bij Inmar varieert van $153K tot $222K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Inmar's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$174K - $202K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$153K$174K$202K$222K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Data Science Manager inzendingens bij Inmar nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Inmar?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Science Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Science Manager bij Inmar in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $222,482. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Inmar voor de Data Science Manager functie in United States is $153,307.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Inmar

Gerelateerde Bedrijven

  • HCSS
  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • CitiusTech
  • J.D. Power
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/inmar/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.