Bedrijvenoverzicht
Inmar
Werk je hier? Claim je bedrijf

Inmar Salarissen

Het salarisbereik van Inmar varieert van $79,600 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $224,400 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Inmar. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $109K
Data Science Manager
$188K
Data Wetenschapper
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Financieel Analist
$86.7K
Personeelszaken
$79.6K
Marketing
$224K
Productmanager
$147K
Verkoop
$124K
Software Engineering Manager
$159K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Inmar is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Inmar

Gerelateerde bedrijven

  • HCSS
  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • CitiusTech
  • J.D. Power
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen