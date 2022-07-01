Infront X Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Infront X varieert van $43,512 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $181,090 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infront X. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Productmanager
$181K
Projectmanager
$43.5K
Software Engineer
$92.8K

Technisch Programma Manager
$161K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Infront X is Productmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $181,090. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Infront X is $126,793.

Overige bronnen