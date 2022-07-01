Infront X Salarissen

Het salarisbereik van Infront X varieert van $43,512 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $181,090 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infront X . Laatst bijgewerkt: 8/12/2025