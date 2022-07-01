Bedrijvenoverzicht
Infovista
Infovista Salarissen

Het salarisbereik van Infovista varieert van $59,700 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Japan aan de onderkant tot $120,011 voor een Solution Architect in Poland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infovista. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Product Designer
$59.7K
Software Engineer
$101K
Solution Architect
$120K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Infovista is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $120,011. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Infovista is $101,490.

