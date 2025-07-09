Infotech Salarissen

Het salarisbereik van Infotech varieert van $24,984 in totale vergoeding per jaar voor een Elektrotechnisch Ingenieur in United States aan de onderkant tot $100,025 voor een Software Engineer in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infotech . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025