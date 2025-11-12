Infosys Data Architect Salarissen in United States

Data Architect vergoeding in United States bij Infosys varieert van $62.7K per year voor JL3B tot $113K per year voor JL6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $100K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infosys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus JL3B Associate Solution Architect $62.7K $60.7K $0 $2K JL3A Senior Associate Solution Architect $63.5K $63.5K $0 $0 JL4 Solution Architect $95.1K $94.7K $0 $417 JL5 Senior Solution Architect $102K $102K $0 $0 Bekijk 1 Meer Niveaus

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Infosys zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Infosys ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Solution Architect aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.