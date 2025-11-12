Bedrijvengids
Infosys
Infosys Data Architect Salarissen

Data Architect vergoeding in India bij Infosys varieert van ₹455K per year voor JL3B tot ₹1.53M per year voor JL5. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infosys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Infosys zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Architect bij Infosys in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,002,310. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Infosys voor de Data Architect functie in India is ₹948,082.

