Infosys
Infosys DevOps Engineer Salarissen in Pune Metropolitan Region

DevOps Engineer vergoeding in Pune Metropolitan Region bij Infosys bedraagt ₹1.1M per year voor JL5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Pune Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹597K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infosys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Infosys zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een DevOps Engineer bij Infosys in Pune Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹1,605,776. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Infosys voor de DevOps Engineer functie in Pune Metropolitan Region is ₹597,254.

Andere Bronnen