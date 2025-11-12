Infosys Data Engineer Salarissen

Data Engineer vergoeding in India bij Infosys varieert van ₹789K per year voor JL3A tot ₹689K per year voor JL4. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹671K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infosys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Instapniveau ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL3A Senior Systems Engineer ₹789K ₹789K ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹689K ₹689K ₹0 ₹0 JL5 Technology Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Infosys zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Infosys ?

