Infosys Backend Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Backend Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Infosys varieert van ₹622K per year voor JL3B tot ₹1.73M per year voor JL5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹969K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infosys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Instapniveau ) ₹622K ₹622K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹659K ₹645K ₹0 ₹14.8K JL4 Technology Analyst ₹1.04M ₹1.01M ₹0 ₹31.1K JL5 Technology Lead ₹1.73M ₹1.67M ₹29.7K ₹34.2K Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Infosys zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks )

