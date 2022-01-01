Infostretch Salarissen

Het salarisbereik van Infostretch varieert van $118,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $169,150 voor een Product Design Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infostretch . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025