Software Engineer vergoeding in United States bij Infor varieert van $78.9K per year voor Associate Software Engineer tot $123K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $84K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
