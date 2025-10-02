Software Engineer vergoeding in Sri Lanka bij Infor bedraagt LKR 2.78M per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sri Lanka bedraagt in totaal LKR 3.18M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
