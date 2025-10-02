Bedrijvengids
Infor
  • Sri Lanka

Infor Software Engineer Salarissen in Sri Lanka

Software Engineer vergoeding in Sri Lanka bij Infor bedraagt LKR 2.78M per year voor Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Sri Lanka bedraagt in totaal LKR 3.18M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Wat zijn de carrièreniveaus bij Infor?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Infor in Sri Lanka ligt op een jaarlijkse totale beloning van LKR 17,549,918. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Infor voor de Software Engineer functie in Sri Lanka is LKR 3,105,675.

