Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij Infor varieert van ₹667K per year voor Associate Software Engineer tot ₹1.69M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bedraagt in totaal ₹1.21M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
