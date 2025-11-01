Bedrijvengids
Het mediane Management Consultant vergoedinspakket in Canada bij Info-Tech Research Group bedraagt in totaal CA$139K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Info-Tech Research Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$139K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Management Consultant bij Info-Tech Research Group in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$188,625. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Info-Tech Research Group voor de Management Consultant functie in Canada is CA$139,200.

