Info Edge
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

Info Edge Full-Stack Software Engineer Salarissen

Full-Stack Software Engineer vergoeding in India bij Info Edge bedraagt ₹1.84M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.77M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Info Edge's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Wat zijn de carrièreniveaus bij Info Edge?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Info Edge in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,237,962. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Info Edge voor de Full-Stack Software Engineer functie in India is ₹1,665,459.

Andere Bronnen