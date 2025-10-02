Software Engineer vergoeding in Greater Delhi Area bij Info Edge varieert van ₹1.8M per year voor Senior Software Engineer tot ₹4.88M per year voor Tech Lead/Team Lead. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Delhi Area bedraagt in totaal ₹2.01M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Info Edge's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
