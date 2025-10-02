Bedrijvengids
Infinitive Software Engineer Salarissen in Northern Virginia Washington DC

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Northern Virginia Washington DC bij Infinitive bedraagt in totaal $124K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Infinitive's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Totaal per jaar
$124K
Niveau
hidden
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Infinitive?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Nieuwste Salarisinzendingen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Infinitive in Northern Virginia Washington DC ligt op een jaarlijkse totale beloning van $150,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Infinitive voor de Software Engineer functie in Northern Virginia Washington DC is $89,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Infinitive

