Bedrijvengids
Infinidat
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Infinidat Salarissen

Infinidat's salaris varieert van $35,638 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations in Israel aan de onderkant tot $111,440 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Infinidat. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $84.3K

Backend Software Engineer

Business Analist
$93.5K
Customer Service Operations
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$111K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Infinidat is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $111,440. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Infinidat is $88,927.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Infinidat

Gerelateerde Bedrijven

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen