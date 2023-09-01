Bedrijvenoverzicht
Inetum
Inetum Salarissen

Het salarisbereik van Inetum varieert van $19,857 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $162,089 voor een Bedrijfsoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Inetum. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $33K

Full-Stack software-ingenieur

Bedrijfsoperaties
$162K
Business Analist
$48.8K

Data Analist
$19.9K
Informatietechnoloog (IT)
$37K
Management Consultant
$25.2K
Productmanager
$30.5K
Projectmanager
$38.3K
Solution Architect
$42.1K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Inetum is Bedrijfsoperaties at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $162,089. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Inetum is $36,991.

