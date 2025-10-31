Bedrijvengids
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in India bij Indus Valley Partners varieert van ₹509K tot ₹708K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Indus Valley Partners's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹545K - ₹642K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹509K₹545K₹642K₹708K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Indus Valley Partners?

Data Architect

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Indus Valley Partners in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹708,275. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Indus Valley Partners voor de Solution Architect functie in India is ₹508,505.

