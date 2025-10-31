Bedrijvengids
inDriver
Het mediane Product Designer vergoedinspakket in Kazakhstan bij inDriver bedraagt in totaal KZT 23.19M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor inDriver's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Totaal per jaar
KZT 23.19M
Niveau
Middle
Basissalaris
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij inDriver in Kazakhstan ligt op een jaarlijkse totale beloning van KZT 33,351,911. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij inDriver voor de Product Designer functie in Kazakhstan is KZT 23,186,435.

