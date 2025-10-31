inDriver Product Designer Salarissen

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in Kazakhstan bij inDriver bedraagt in totaal KZT 23.19M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor inDriver's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket inDriver Product Designer Almaty, AC, Kazakhstan Totaal per jaar KZT 23.19M Niveau Middle Basissalaris KZT 23.19M Stock (/yr) KZT 0 Bonus KZT 0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 5 Jaren

+ KZT 30.29M + KZT 46.48M + KZT 10.44M + KZT 18.28M + KZT 11.49M Don't get lowballed

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( KZT ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden

