Indra
Indra Software Engineer Salarissen in Chile

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Chile bij Indra bedraagt in totaal CLP 19.45M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Indra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Totaal per jaar
CLP 19.45M
Niveau
L2
Basissalaris
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Indra?

CLP 152.53M

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Indra in Chile ligt op een jaarlijkse totale beloning van CLP 21,290,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Indra voor de Software Engineer functie in Chile is CLP 19,447,952.

