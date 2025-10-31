Bedrijvengids
indie Semiconductor
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

indie Semiconductor Hardware Engineer Salarissen

Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in United States bij indie Semiconductor bedraagt in totaal $160K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor indie Semiconductor's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Totaal per jaar
$160K
Niveau
2
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Hardware Engineer bij indie Semiconductor in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $314,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij indie Semiconductor voor de Hardware Engineer functie in United States is $185,000.

Andere Bronnen