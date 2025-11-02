Bedrijvengids
Incred Finance
Incred Finance Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Incred Finance bedraagt in totaal ₹2.65M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Incred Finance's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹2.65M
Niveau
Senior
Basissalaris
₹2.33M
Stock (/yr)
₹170K
Bonus
₹149K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Incred Finance?
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Incred Finance in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,681,844. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Incred Finance voor de Software Engineer functie in India is ₹2,451,520.

Andere Bronnen