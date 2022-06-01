Bedrijvenoverzicht
Included Health
Included Health Salarissen

Het salarisbereik van Included Health varieert van $114,570 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $332,655 voor een Bedrijfsoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Included Health. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $219K
Administratief Medewerker
$125K

Bedrijfsoperaties
$333K
Data Analist
$134K
Data Wetenschapper
$325K
Financieel Analist
$115K
Product Designer
$186K
Programmamanager
$208K
Projectmanager
$137K
Recruiter
$166K
Software Engineering Manager
$265K
UX Onderzoeker
$286K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Included Health zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Included Health is Bedrijfsoperaties at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $332,655. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Included Health is $197,003.

