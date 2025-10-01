Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Vancouver bij Improving bedraagt in totaal CA$95.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Improving's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Totaal per jaar
CA$95.6K
Niveau
Senior Software Developer I
Basissalaris
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Improving?

CA$226K

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Software Engineer by Improving in Greater Vancouver is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$141,010. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Improving vir die Software Engineer rol in Greater Vancouver is CA$95,578.

