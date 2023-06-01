Bedrijvengids
Improved Nature
    This company provides plant-based, meat-free products that are nutritious, sustainable, and high quality. Their products offer the same protein as meat without the fat and are easy to prepare.

    http://www.improvednature.com
    2015
    Oprichtingsjaar
    126
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
