Het mediane Recruiter vergoedinspakket in United States bij Imprint bedraagt in totaal $167K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Imprint's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Technical Recruiter
$167K
-
$167K
$0
$0
1 Jaar
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Technische Recruiter

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Imprint in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $167,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Imprint voor de Recruiter functie in United States is $167,000.

