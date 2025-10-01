Bedrijvengids
Impossible Foods Chemisch Ingenieur Salarissen in San Francisco Bay Area

De gemiddelde Chemisch Ingenieur totale vergoeding in San Francisco Bay Area bij Impossible Foods varieert van $177K tot $259K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Impossible Foods's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$204K - $232K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$177K$204K$232K$259K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Impossible Foods zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Impossible Foods in San Francisco Bay Area میں Chemisch Ingenieur کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $258,538 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Impossible Foods میں Chemisch Ingenieur کردار in San Francisco Bay Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $177,471 ہے۔

