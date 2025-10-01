Bedrijvengids
Imply
Imply Software Engineering Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

De gemiddelde Software Engineering Manager totale vergoeding in San Francisco Bay Area bij Imply varieert van $344K tot $502K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Imply's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$395K - $451K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$344K$395K$451K$502K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Imply zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

