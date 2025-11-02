Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Imply bedraagt in totaal $235K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Imply's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Imply
Software Engineer
hidden
Totaal per jaar
$235K
Niveau
Staff
Basissalaris
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Imply?
Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Imply zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Imply in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $371,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Imply voor de Software Engineer functie in United States is $263,000.

Andere Bronnen