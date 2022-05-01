Bedrijvengids
Imperva
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Imperva Salarissen

Imperva's salaris varieert van $64,000 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist in Israel aan de onderkant tot $217,080 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Imperva. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $117K
Customer Service
$161K
Marketing Operations
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Designer
$141K
Product Manager
$217K
Sales Engineer
$209K
Cybersecurity Analist
$64K
Software Engineering Manager
$135K
Solution Architect
$132K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Imperva is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $217,080. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Imperva is $141,158.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Imperva

Gerelateerde Bedrijven

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • LeanTaaS
  • Infoblox
  • Optiv
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen