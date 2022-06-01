Immersive Labs Salarissen

Immersive Labs's salaris varieert van $55,900 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $106,693 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Immersive Labs . Laatst bijgewerkt: 11/25/2025