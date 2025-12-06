Software Engineer vergoeding in Netherlands bij IMC varieert van €146K per year voor L1 tot €160K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Netherlands bedraagt in totaal €160K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor IMC's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
