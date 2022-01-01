iManage Salarissen

Bedrijvengids
iManage
iManage's salaris varieert van $121,390 in totale vergoeding per jaar voor een Information Technologist (IT) in United States aan de onderkant tot $426,629 voor een Sales in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van iManage. Laatst bijgewerkt: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Product Manager
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Customer Service
$139K
Data Scientist
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Sales
$427K
Software Engineering Manager
$129K
De best betaalde functie gerapporteerd bij iManage is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $426,629. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij iManage is $129,551.

